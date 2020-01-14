"Больные будут умирать на улицах и грабить": психиатр обратился к Зеленскому из-за чудовищной реформы

Глузман пожаловался Зеленскому на ситуацию с психбольницами / Reuters

Известный врач, лауреат нескольких международных премий, Достойнейший член Американской Психиатрической Ассоциации Семен Глузман, который ранее предложил "замириться" с Москвой, пожаловался президенту Украины Владимиру Зеленскому на чудовищное "реформирование" психиатрической системы, начатое Ульяной Супрун.

"Главные врачи психиатрических больниц в эти дни получают жесткое указание избавляться от пациентов, по своему состоянию не нуждающихся в стационарном лечении. Таких в наших больницах около 30%. Выполнение этого указания неизбежно сделает каждого главного врача преступником. Поскольку наши психиатрические интернаты советского образца перегружены, не могут принять дополнительных клиентов, нуждающихся в социальной помощи – крыше над головой, пище и хотя бы минимальной медицинской поддержке. В нашей стране по-прежнему не существует очень важное и совсем не дорогое звено внебольничной и внеинтернатной поддержки психически больных граждан. Подчеркиваю: не дорогое!", - сказано в открытом письме Глузмана президенту, которое он выставил на всеобщее обозрение на своей странице в Фейсбуке.

По словам врача, в результате подобной политики, страну ожидают не только смерти психически больных людей на улицах и площадях, но и обусловленные хроническим голодом нападения психически больных людей на более благополучных украинских граждан с целью грабежа.

"Я отчетливо вижу то, что пока не понимает большинство наших соотечественников: мы находимся в состоянии необъявленной ползучей приватизации всей системы медицинской помощи в стране. В отличие от вас, я знаю имена всех этих радетелей "оптимизации" и их советников", - особо отметил Глузман.

Глузман убежден, украинская разваливающаяся экономика остро нуждается в том же, что и медицина: в честном, умном и эффективном руководстве.

"Лихорадочный поиск денег для бюджета страны посредством приватизации медицинских учреждений не спасет ни господина Гончарука, ни господина Милованова. Так же, как и вас, президента Украины с чрезвычайными, невиданными прежде отнюдь не конституционно определенными полномочиями", - считает он.

Резюмируя, Глузман попросил Зеленского "проявить, наконец, свой твердый характер".

Напомним, ранее Семен Глузман прокомментировал скандальный разговор, который состоялся между президентом Владимиром Зеленским и добровольцами в Золотом на Донбассе, когда глава государства сказал фразу "мне 42-й год, я же не лох какой-то".

По мнению психиатра, эта фраза говорит не о силе или слабости Зеленского.

"Это говорит о специфике бытовой культуры. Ну, это же не первый раз, когда он плохо выражает свои мысли, или неточно, или достаточно грубо", - сказал Глузман.