"Кое-как сваяли": российский геолог предостерег от поездок по Крымскому мосту

Крымский мост эксперт назвал критическим/ РГ

Место, на котором оккупанты соорудили Крымский мост, совершенно не пригодно для строительства подобных сооружений. Об этом заявил российский геолог, доктор наук в Российской академии наук Юрий Медовар.

По словам эксперта, мост можно считать опасным.

"Это место было абсолютно непригодно для строительства этого моста, но проектировщики решили угодить. Этот мост критический. В угоду одному человеку они его вроде бы кое-как сваяли", – цитирует российского ученого Крым.Реалии.

Медовар добавил, что "никогда в жизни по этому мосту не поехал бы ни на каком поезде, ни на какой машине".

Читайте такжеЛишь бы выстоял: эксперт рассказал о пользе Крымского моста для УкраиныНапомним, 25 декабря по построенному оккупантами Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд – он следовал из Санкт-Петербурга в аннексированный Севастополь.

В Севастополе поезд Путина встречали с оркестром и хором моряков, без неадекватных проявлений также не обошлось. В частности, одна из женщин, которая пришла на вокзал встречать поезд, демонстративно накрасила губы красной помадой и поцеловала состав.

Спустя 10 дней после помпезного открытия железнодорожного сообщения через Крымский мост эксперты, в том числе и российские, стали заявлять, что поезда будут ходить полупустыми.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что полноценное движение грузовых поездов по Крымскому мосту - с Кубани в аннексированный полуостров Крым - начнется через полгода 1 июля 2020-го.