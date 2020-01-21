В Чернигове порномодель отсудила у полиции 270 тысяч гривен

Обвиняемая в распространении порно женщина отсудила у государства 270 тысяч гривен / Фото: Pixabay

В Чернигове суд обязал выплатить 270 тысяч гривен компенсации морального ущерба женщине, которую ранее суд оправдал после обвинений в распространении порно.

Как сообщает УНИАН, истец обратилась в суд о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями правоохранителей. Она изначально требовала взыскать с государства 500 тысяч гривен.

В иске указано, что "вследствие незаконного привлечения ее к уголовной ответственности, незаконного применения мер пресечения, проведения обыска в доме и незаконного пребывания под следствием и судом в течение 52-х месяцев ей причинен моральный вред, который заключается в нарушении нормальных жизненных связей, ухудшении отношений с окружающими людьми".

Женщина утверждала, что это уголовное дело существенно отразилось на ее отношениях с другими членами семьи, охладело общение с родственниками. Вследствие беспочвенных обвинений она одна осталась с тремя детьми на руках и теперь их воспитывает самостоятельно.

Читайте также"Камера, мотор": как снимать домашнее порно - плюсы и минусыКак известно, обвиняемая была зарегистрирована "моделью" на одном из порносайтов. Ее клиенты рассказали, что женщина снимала и распространяла откровенный контент со своим участием. За это она получала вознаграждение по безналичному расчету. Позже суд постановил, что передачу информации интимного характера в реальном времени нельзя называть порнографией и оправдал "модель". Прямых и достаточных доказательств вины женщины правоохранители не предоставили.

Однако решение суда пострадавшую не удовлетворило, и она отсудила у государства 270 тыс. грн на возмещение морального вреда, а также 3,75 тыс. грн на возмещение материального ущерба.

Как ранее сообщалось, в Кременчуге под суд пойдет врач-эксгибиционист, который показывал детям свой половой орган.

Напомним, в Киевской области киберполиция разоблачила 40-летнего мужчину, который снимал порновидео с участием своего 5-летнего сына и 2-летней дочери. Правоохранители задержали извращенца.