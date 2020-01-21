Врач показывал детям половой орган: в Кременчуге извращенец пошел под суд

В Кременчуге будут судить врача-извращенца / uajcc.org

В Кременчуге под суд пойдет врач-эксгибиционист, который показывал детям свой половой орган. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

По информации, в августе 2019 возле одного из домов в Кременчуге гуляли дети. В это время посреди белого дня врач местной больницы сел на скамейку у подъезда, снял шорты и начал показывать детворе свой половой орган.

Правоохранители отметили, что когда одного из детей позвала мать, извращенец сбежал. Через несколько дней любителя демонстрировать свои гениталии нашли.

В местной прокуратуре сообщили, что врача обвиняют в совершении развратных действий в отношении малолетних (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Читайте такжеДва года насиловал: в Черниговской области отец-педофил издевался над дочерьюНапомним, ранее в Киевской области киберполиция разоблачила 40-летнего мужчину, который снимал порновидео с участием своего 5-летнего сына и 2-летней дочери. Правоохранители задержали извращенца.

Как сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Нацполиции Украины, горе-отец успел наснимать 150 ГБ порноконтента с участием детей. Собирался ли извращенец сам смотреть порно - неизвестно, однако активно продавал контент. В частности, детское порно мужчина продавал на закрытых тематических форумах. Стоимость колебалась, но в среднем такие видео оценивали в 100 долларов США.