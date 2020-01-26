  1. Главная
  3. Украина

Пушилин с любовницей переезжает в Абхазию, его любовник в ах*е - подробности

26 января 2020, 08:42

Отставка Владислава Суркова заставила "свадебного генерала" Пушилина срочно откорректировать планы.

Денис Пушилин
Денис Пушилин переезжает в Абхазию на ПМЖ / Reuters

Сообщение о том, что "свадебный генерал" "ДНР"Денис Пушилин свалил в Москву сразу после того, как стало известно об уходе в отставку Владислава Суркова, наделало шума в Сети.

Отметим, сообщалось, что Пушилин отбыл в столицу России для получения "новых инструкций" от кремлевских кураторов.

Так вот, в соцсетях пишут, что Пушилин с любовницей собирается переехать в Абхазию, и якобы именно за деньгами он и смотался в Москву.

"Слух. После новости о возможной отставке суркова, пушилин пакует чемоданы и бабло для переезда на ПМЖ в абхазию В абхазию мордатый собирается взять любовницу вику, но не законную жену Законная жена в шоке от такого расклада, а любовник пушла по имени Армен вобще в ах*е Якось так", - пишет в Твиттере блогер Фашик Донецкий.

"Армена оставляем законной жене, ну а дальше как в стишке. Кошка бросила котят, пусть е*утся как хотят", - пишет пользоатель Сети.

"Не один х..й кто будет бабло пилить... холопы надеются, что царя поменяют и все будет ок. не понимая, что во всем виновата раша", - пишет некий Игорь.

"Кафе "Ветерок/Сепар" и лифт в каждом городе надется, слиняет дольше просуществует, или пока бабсик все не отдаст", - добавил некий пользователь Сети.

"В Абхазії його видоять як липку, там кримінал править бал, хіба приїде з полком охорони", - пишет Миша Рыбенчук.

"К сожалению это все глупости. Да, Пушка скорее всего уберут, но уедет он в Россию и получит хорошую должность. Пока Сурков жив все у него будет отлично", - высказался некий пользователь Сети.

"Всі сепари днр як по одному сценарію мутять свої останні дні при "владі" , яник з кухаркою втік, пушилін також а краще б ліфті проїхались під люстрою!", - считает некая Инна.

"Від цих новопідросів увесь світ в а*уї", - говорит некий пользователь Сети.

Читайте также"Янукович в парике": Пушилин с "сиськами под пальто" открыл памятник КобзонуНапомним, ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков покидает государственную службу.

"В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы", - рассказал Чеснаков.

Стало известно, что в течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.

ДНР новости Донецка любовница ПМЖ переезд Денис Пушилин
Сейчас вы просматриваете новость «Пушилин с любовницей переезжает в Абхазию, его любовник в ах*е - подробности». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:42
Пушилин с любовницей переезжает в Абхазию, его любовник в ах*е - подробности
08:39
Эксперт рассказал, что нужно сделать Украине, чтобы изменить Минские соглашения
08:23
"Думаете, кому-то есть дело до Украины?", или Почему США потеряли к нам интерес мнение
08:09
"Сожрал" 56 человек, 1975 в опасности: "китайский вирус" попал в Канаду и создается вакцина Видео
07:43
Как из Украины сделать конфетку мнение
07:42
"Они играли им, как ребенком": в Сеть слили новый компромат на Трампа - видео
07:19
СМИ узнали детали задержания возможного организатора убийства Гандзюк Видео
06:50
Жребий брошен: астролог рассказала, кому в 2020 году поможет божественное провидение
06:39
"Не буду общаться": Венедиктова посоветовала Порошенко не надоедать ей по телефону
06:30
Белый маникюр 2020 – перламутровые ногти и красивый маникюр минимализм фото Фото
06:17
"Ничего не блокирует": Кулеба объяснил ситуацию с членством Украины в ЕС
05:48
"Его просто нет": политолог рассказал, когда Украина вернет Крым
05:38
Мода 2020: платье поверх брюк – как носить самый жаркий тренд года фото Фото
05:27
"Мутные дела и самоубийства": астролог предупредил о тяжелом периоде
05:05
"Олигофрены и дебилы": Кравчук дал рецепт успеха для Украины
04:32
В Ровенской области 13-летняя девочка забеременела от отчима: жуткие подробности Видео
04:11
Журналист рассказал о "коронавирусе" Донбасса
03:49
"Е*нулись, дебилы, мракобесие": Бородянскому устроили разнос в Сети из-за закона о дезинформации
03:30
"Ключики от новой Украины": Зеленский рассказал о своих амбициях
03:01
Ловкое языкознание: сексолог рассказала, как получить от мужчины хороший куннилингус
02:52
Журналист указал на последствия ухода Суркова для Донбасса
02:24
"Наезд на переходе": на Киевщине "отличились" копы, опубликованы фото
01:59
Крушение Боинга МАУ: Зеленский объяснил, почему не мог сразу заявить, что "нас сбили" Видео
01:35
"Браслет дружбы": в американской школе разгорелся скандал из-за секс-игрушки
01:12
Режиссер раскрыл, какой план в голове Путина
01:01
В Индии появился на свет козленок с человеческим лицом
00:47
"Запрещен ввоз": в Польше разгорелся скандал из-за книг
00:30
В Крыму бьют тревогу из-за изношенности на 80% теплосетей городов
00:19
26 января – какой сегодня праздник: что делать в Ермилов день, приметы Видео
25 января, суббота
23:57
В Москве экстренно госпитализировали из отеля семерых граждан Китая Видео
23:33
Кравчук озвучил способы возвращения Донбасса и Крыма
23:08
В Кабмине создана группа по работе Укрзализныци с немецким Deutsche Bahn
22:41
Обнародованы подробности празднования дня рождения Зеленского Видео
22:13
В Борисполе пассажиров из Китая будут проверять на повышение температуры Видео
21:41
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовная находка и "кладезь" проблем Видео
21:35
Удар по вертолету с украинцами в Афганистане: стали известны детали Фото Видео
21:25
В Борисполе пассажиры из ОАЭ забыли чемоданы с сотнями айфонов и наушников
21:01
В СБУ назвали число иностранцев, которых в 2019 году завернули на границе за сепаратизм
20:54
В NASA предупредили о приближении к Земле опасного астероида
20:44
Восточный гороскоп 2020: водоворот страстей, прорыв в работе и разрушения
20:29
В центре Киева националисты снова устроили факельное шествие
20:23
В Харькове суд оправдал обвиняемого в распространении порно доцента
19:57
"Зло и варварство": в Польше потребовали осудить осквернение украинских могил
19:47
Обновленный украинский танк Т-64 показал свои возможности: впечатляющее видео Видео
19:40
Пушилину "сплели лапти": главарь "ДНР" срочно покинул Донецк
19:32
Охранник Кивы угрожал официантке зарезать ножом и получил 2 месяца в СИЗО Видео
19:15
"Антироссийская агония": в РФ огрызнулись Польше из-за попытки "очернить роль СССР"
19:05
В Киеве жителей шокировало необычное сияние в небе
19:04
Чем дольше Зеленский пробудет главой Украины, тем лучше – журналист
19:00
Маникюр 2020 фото – красивый маникюр оранжевый френч и негативное пространство Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять