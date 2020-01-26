Пушилин с любовницей переезжает в Абхазию, его любовник в ах*е - подробности

Денис Пушилин переезжает в Абхазию на ПМЖ / Reuters

Сообщение о том, что "свадебный генерал" "ДНР"Денис Пушилин свалил в Москву сразу после того, как стало известно об уходе в отставку Владислава Суркова, наделало шума в Сети.

Отметим, сообщалось, что Пушилин отбыл в столицу России для получения "новых инструкций" от кремлевских кураторов.

Так вот, в соцсетях пишут, что Пушилин с любовницей собирается переехать в Абхазию, и якобы именно за деньгами он и смотался в Москву.

"Слух. После новости о возможной отставке суркова, пушилин пакует чемоданы и бабло для переезда на ПМЖ в абхазию В абхазию мордатый собирается взять любовницу вику, но не законную жену Законная жена в шоке от такого расклада, а любовник пушла по имени Армен вобще в ах*е Якось так", - пишет в Твиттере блогер Фашик Донецкий.

"Армена оставляем законной жене, ну а дальше как в стишке. Кошка бросила котят, пусть е*утся как хотят", - пишет пользоатель Сети.

"Не один х..й кто будет бабло пилить... холопы надеются, что царя поменяют и все будет ок. не понимая, что во всем виновата раша", - пишет некий Игорь.

"Кафе "Ветерок/Сепар" и лифт в каждом городе надется, слиняет дольше просуществует, или пока бабсик все не отдаст", - добавил некий пользователь Сети.

"В Абхазії його видоять як липку, там кримінал править бал, хіба приїде з полком охорони", - пишет Миша Рыбенчук.

"К сожалению это все глупости. Да, Пушка скорее всего уберут, но уедет он в Россию и получит хорошую должность. Пока Сурков жив все у него будет отлично", - высказался некий пользователь Сети.

"Всі сепари днр як по одному сценарію мутять свої останні дні при "владі" , яник з кухаркою втік, пушилін також а краще б ліфті проїхались під люстрою!", - считает некая Инна.

"Від цих новопідросів увесь світ в а*уї", - говорит некий пользователь Сети.

Читайте также"Янукович в парике": Пушилин с "сиськами под пальто" открыл памятник КобзонуНапомним, ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков покидает государственную службу.

"В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы", - рассказал Чеснаков.

Стало известно, что в течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.