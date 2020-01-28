"Убийцы, идите на х*р": в автобусе разгорелся скандал из-за сериала оккупантов

Волонтера оскорбили в автобусе из-за сериала оккупантов / Фейсбук Я.Чорногуз

Волонтер Ярина Чорногуз рассказала о скандале, возникшем в рейсовом автобусе Луцк-Киев из-за демонстрации российского сериала в салоне.

По ее словам, она вместе с подругой возвращалась с похорон своего парня Николая Сорочука, который погиб 22 января на Донбассе в зоне ООС.

"Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно целую ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать (фото прикрепляю) отказался", - пишет Черногуз в Facebook.

Она подчеркнула, на них "начала бросаться какая-то женщина, которая говорила, что ей безразлично на каком языке и что мы убийцы, потому что ездим на войну, на которую она нас не посылала". Кроме того, их оскорбили словами: "Девочки, идите нах*р".

В автобусе вспыхнул скандал из-за сериана оккупантов / Фейсбук Я.Чорногуз

"Нас двоих, волонтера аэрозведки и медика, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше спокойно смотреть российское кино", - отметила Черногуз.

В свою очередь в компании, которой принадлежит автобус, отреагировали на инцидент и принесли свои извинения.

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"Администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими лентами, поэтому нам на данный момент непонятно как русскоязычный фильм появился на экране автобуса", - говорится в сообщении перевозчика в Facebook.

Позднее волонтер добавила, что на ее призыв несколько десятков человек собрались на конечной станции, чтобы встретить водителя автобуса, оскорбившего ее.

"Спасибо всем, кто пришел поддержать. Водитель-херой поехал в объезд автостанции)) Я рада, что меня встретили люди, которые молчаливым большинством в автобусе никогда не были", - добавила Чорногуз.

/ Фейсбук С.Мазура

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