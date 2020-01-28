Кремль назначил нового куратора в аннексированном Крыму

Марат Хуснуллин будет курировать аннексированный Крым / Фото: wikipedia.org

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин назначен Кремлем новым куратором в аннексированном Крыму.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на "главу" Крыма Сергея Аксенова, назначение уже утверждено в Москве.

Ранее социально-экономическим развитием аннексированного полуострова заведовал Дмитрий Козак. Однако на минувшей неделе его назначили заместителем руководителя администрации президента России.

"В программе, заложенной Дмитрием Козаком, ничего не изменится. Я говорил с премьер-министром Михаилом Мишустиним на прошлой неделе, и мы договорились, что "куратором республики" будет Хуснуллин Марат", - заявил Аксенов.

По словам пророссийского главы Крыма, он уже общался с новым куратором по Крыму. Встреча для обсуждения рабочих моментов запланирована на следующую неделю.

Марат Хуснуллин работает в государственных органах России с 1999 года, когда стал депутатом республики Татарстан. Он имеет степень кандидата экономических наук, более девяти лет возглавлял Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. В Москве работает с 2010 года, где занимал должность заместителя мэра российской столицы.

Напомним, теплое место Владислава Суркова в Кремле занял заместитель главы Администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак, которого за глаза называют ДНК.