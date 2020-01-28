Тука увидел признаки превращения оккупированного Донбасса в Приднестровье

Георгий Тука / Униан

Назначение новым куратором самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака является одним из признаков того, что есть наметки на "разворот" в сторону превращения оккупированного Донбасса на подобие "Приднестровской народной республики". Такое мнение высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука.

По его словам, Козак "был генеральным конструктором так называемой Приднестровской народной республики".

"Именно он был организатором так называемых прямых переговоров между Кишиневом и Тирасполем. Это дало возможность России со стороны конфликта превратиться сначала в наблюдателя, затем в гаранта, а в конце концов так российские миротворцы там и остались", – написал Тука в своем блоге на Обозревателе.

По словам волонтера, в Офисе президента в качестве альтернативы Минску рассматривают идею о реализации переговоров на площадке Киев – Донецк – Луганск. Кроме того, Тука ответил, что "на Украину начинает оказываться давление и со стороны Германии, и со стороны Франции", в частности, в нормандском формате.

"К сожалению, у меня складывается устойчивое впечатление, что нас разворачивают двигаться по сценарию "Приднестровской народной республики", – сказал он.

По оценкам волонтера, "окружение Зеленского к этому готово".

"Насколько будет готов сам Зеленский, будет зависеть от того, удастся ли здоровым проукраинским силам донести до него свою позицию и свою обеспокоенность", - резюмировал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Напомним, ранее военный обозреватель, главный редактор сайта Информационное сопротивление Юрий Карин раскрыл план "Б" Путина на Донбассе. По его словам, президент страны-агрессора будет пытаться вернуть оккупированные территории обратно Украине.

В свою очередь, директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин считает, что оккупированные территории Донбасса ждет судьба Приднестровья, Абхазии, Нагорного Карабаха, и этот процесс уже не остановить.