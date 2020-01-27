Троянский московский дракон: эксперт рассказал, как Донбасс "сожрет" Украину

Никакого "особого статуса" Донбасса быть не может, считает политолог / Фото УНИАН

Оккупированные территории Донбасса ждет судьба Приднестровья, Абхазии, Нагорного Карабаха, и этот процесс уже не остановить. Такое мнение высказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин.

По мнению эксперта, Украина должна построить оборонительную стену на линии разграничения и по всей границе с РФ, а также отселить украинцев с оккупированных территорий.

"Нужно действовать так, как действовал Берлин, когда существовала ГДР, пока не захлебнулась в собственной блевотине. Донбасс станет еще одной мертвой зоной, зоной-руиной наряду с Абхазией, Южной Осетией, Приднестровьем, Нагорным Карабахом. Этот сценарий уже неминуем", - считает Соскин.

Политолог также отметил, что никакого "особого статуса" Донбасса быть не может, также невозможно провести выборы на оккупированных территориях.

"Это недопустимо. Это будет настоящий троянский московский дракон, который будет пожирать Украину изнутри", - отметил эксперт.

Напомним, ранее военный обозреватель, главный редактор сайта Информационное сопротивление Юрий Карин раскрыл план "Б" Путина на Донбассе. По его словам, президент страны-агрессора будет пытаться вернуть оккупированные территории обратно Украине.