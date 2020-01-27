Эксперт раскрыл план "Б" Путина на Донбассе

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин осознал провал Кремля после президентских и парламентских выборов в Украине. В результате, зашаталось кресло под помощником Путина Владиславом Сурковым, который был идеологом замороженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил военный обозреватель, главный редактор сайта Информационное сопротивление Юрий Карин.

"Результаты выборов "замораживали" крайне невыгодную для Путина ситуацию еще как минимум на пять лет, ведь его прямые "протеже" вожделенной власти так и не получили", – отметил эксперт в интервью Апоcтрофу.

Карин считает, что президент страны-агрессора будет внедрять план "Б" - пытаться вернуть оккупированные территории обратно Украине.

"Ведь от нашей страны ему одни расходы, начиная от санкций и заканчивая необходимостью финансирования ОРДЛО. Таким образом на Донбассе "всплыли" не только Сурков и ФСБ, а и представители других башен Кремля. В итоге под Сурковым "закачалось кресло", - отметил военный обозреватель.

По его словам, в Кремле отлично понимают невозможность "решения украинского вопроса" военными методами.

"Исходя из этого, продолжится развитие планов по дестабилизации нашей страны, но уже под полным контролем ФСБ. Как именно - можно посмотреть, набрав в интернете: "план "Шатун", достоверность которого выносим за скобки. Схемы именно такого типа использовались и используются в Украине, Грузии, Молдове, Черногории, Каталонии, Шотландии, Франции, Чили... А вот его реализацию необходимо рассматривать как некую подготовку к грядущим где-то через полгода событиям, ведь Путину прямо сейчас откровенно не до Украины или Беларуси. Царь Руси не всесилен. Доказано "Северным потоком - 2", - резюмировал эксперт.

Напомним, 25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков покидает государственную службу. По словам Чеснакова, в течение ближайшего месяца Сурков будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.

Позже пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков не подтвердил информацию об уходе помощника главы государства Владислава Суркова с госслужбы.

СМИ сообщали, что теплое место Владислава Суркова в Кремле займет заместитель главы Администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак, которого за глаза называют ДНК.