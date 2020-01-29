"Сломали ногу": стали известны подробности проникновения Черновол в ГБР

Татьяна Черновол в ГБР / glavcom.ua

Скандал с проникновением бывшей народной избранницы Татьяны Черновол в Государственное бюро расследований получил продолжение. Так, экс-нардеп заявила, что ей силовики скрутили ногу.

"Спецназ ГБР умышленно скрутил мне ногу силовым приемом, похожим на тот, которым скручивают шею", - написала Черновол в Facebook.

Кроме того, она обнародовала заключение МРТ, в котором указано: "МР-признаки субтотального разрыва передней крестообразной связки, контузии латерального мыщелка бедренной кости, обеих мыщелков берцовой кости патерциального повреждения медиальной коллатеральной связки и медиального держателя наколенника".

В свою очередь, народный депутат от Европейской солидарности Мария Ионова заявила, что в здании ГБР на нее и на Черновол напали неизвестные титушки.

"Надеюсь, что неотвратимость наказания за преступления будет продемонстрировано в этом деле, в нарушители закона и титушки, которые сломали ногу Татьяны Чорновол в помещении ГБР, на глазах журналистов, будут наказаны", - написала Ионова в Facebook.

При этом комментариях, она сообщила, что Черновол 28 января наложили гипс.

"Вчера наложили гипс. Сломанный сустав и порваны связки, Боли страшные, сделала ночью МРТ Тане. Сейчас идет в больницу, будут решать, как дальше", - рассказала Ионова.

Как ранее сообщал Главред, бывший народный депутат Татьяна Черновол перелезла через забор и незаконно проникла на территорию ГБР, где попыталась бросить в заместителя генпрокурора мобильный телефон.