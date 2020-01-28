Экс-депутат Черновол перелезла через забор ГБР и устроила дебош

Черновол зашла в ГБР, сиганув через забор / Фото: скриншот

Бывший народный депутат Татьяна Черновол перелезла через забор и незаконно проникла на территорию Государственного бюро расследований, а затем уже в здании попыталась бросить в заместителя генпрокурора мобильный телефон.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. (Ее действия - ред.) сопровождались особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителю власти, прекращавшему хулиганские действия указанного лица (ч.3 ст.296 Уголовного кодекса)", - сказано в сообщении ГБР.

В ведомстве обнародовали видео, на котором видно, что 28 января в экс-депутат перелезла через забор с колючей проволокой и попала на охраняемую территорию ГБР. Затем она последовала в актовый зал, где в этот момент проходил брифинг первого заместителя директора ГБР.

Во время выступления спикера Черновол попыталась бросить в него мобильный телефон. Правоохранители вывели нарушительницу порядка из помещения, однако она оказывала силовикам активное сопротивление.

В ГБР инициировали расследование. В случае подтверждения вины Черновол, ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Чернорвол утверждала, что на брифинг попала, воспользовавшись "вертолетом".

Ранее сообщалось о том, что Черновол сорвала брифинг Романа Трубы.