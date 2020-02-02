На соревнования в РФ украинская судья поехала представлять "ДНР"

Наталья Янова / elkati.com

Журналистка Ольга Худецкая рассказала о том, что судья Кинологического союза Украины Наталья Янова едет на выставку в Россию как представитель "ДНР".

При этом журналистка в своем Facebook опубликовала скрины с сайтов, на которых Янова, которая принимает участие в украинских соревнованиях как представитель Украины, анонсирована как представитель "ДНР".

"Вот ты живешь в Донецке и работаешь судьей на собачьих соревнованиях. Вот твоя страница судьи в международной кинологической федерации FCI, которая тебя аккредитовала в качестве эксперта. Вот твоя страница в украинском КСУ, где ты тоже в списке экспертов. А вот ты на украинских соревнованиях, с гордым (Украина) после своей фамилии. А вот на российских соревнованиях и у тебя в скобках (Донецкая Республика). Шпагатик. Удобненько", - написала Худецкая.

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/ Фейсбук О.Худецкой

/ Фейсбук О.Худецкой



Напомним, ранее Украина заявила протест Японии из-за участия спортсменов "ДНР" в турнире по каратэ.