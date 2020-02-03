"Вопрос действительно назрел": Пушилин нагло объявил о новых радикальных мерах в "ДНР"

"ДНР". Иллюстративное фото / УНИАН

Террористы из группировки "ДНР" рассматривают идею об отмене режима комендантского часа в городах и районах, оккупированной ними и россиянами части Донетчины.

С таким заявлением выступил главарь донецких боевиков Денис Пушилин. "Как мы неоднократно говорили – этот вопрос действительно назрел. Назрел до того уровня, когда нам нужно было проводить определенный эксперимент: посмотреть, как мы сможем без комендантского часа обеспечить безопасность наших граждан?" – заявил он.

Оказывается, несколько лет уже действующий комендантский час, по словам Пушилина, вводили - ради борьбы с"украинской диверсионно-разведывательной работой".

"Нашим правоохранительным органам достаточно сложно удостовериться в подлинности личности конкретного человека, потому что у нас нет сейчас современных баз данных Украины. Если по паспортам "ДНР" все понятно, по паспортам РФ все понятно, то по паспортам Украины требовались дополнительные действия. Ровно так это и происходило", – подытожил главарь "ДНР".

Напомним, ранее сообщалось о том, что террористы заставляют автолюбителей, въезжающих в ОРЛО, менять номерные знаки. А украинские номера требуют сдавать в камеры хранения и платить за эту услугу по 50 рублей за день. Позднее стало известно о том, что жителей территорий, контролируемых "ДНР", имеющих украинские паспорта, боевики категорически "прессуют".