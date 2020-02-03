  1. Главная
  3. Украина

"Вопрос действительно назрел": Пушилин нагло объявил о новых радикальных мерах в "ДНР"

3 февраля 2020, 13:45

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин продолжает отличаться экспрессивными заявлениями.

ДНР
"ДНР". Иллюстративное фото / УНИАН

Террористы из группировки "ДНР" рассматривают идею об отмене режима комендантского часа в городах и районах, оккупированной ними и россиянами части Донетчины.

С таким заявлением выступил главарь донецких боевиков Денис Пушилин. "Как мы неоднократно говорили – этот вопрос действительно назрел. Назрел до того уровня, когда нам нужно было проводить определенный эксперимент: посмотреть, как мы сможем без комендантского часа обеспечить безопасность наших граждан?" – заявил он.

Оказывается, несколько лет уже действующий комендантский час, по словам Пушилина, вводили - ради борьбы с"украинской диверсионно-разведывательной работой".

"Нашим правоохранительным органам достаточно сложно удостовериться в подлинности личности конкретного человека, потому что у нас нет сейчас современных баз данных Украины. Если по паспортам "ДНР" все понятно, по паспортам РФ все понятно, то по паспортам Украины требовались дополнительные действия. Ровно так это и происходило", – подытожил главарь "ДНР".

Напомним, ранее сообщалось о том, что террористы заставляют автолюбителей, въезжающих в ОРЛО, менять номерные знаки. А украинские номера требуют сдавать в камеры хранения и платить за эту услугу по 50 рублей за день. Позднее стало известно о том, что жителей территорий, контролируемых "ДНР",  имеющих украинские паспорта, боевики категорически "прессуют".

ДНР террорист комендантский час Денис Пушилин
Сейчас вы просматриваете новость «"Вопрос действительно назрел": Пушилин нагло объявил о новых радикальных мерах в "ДНР"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:39
"Влияние грантоедов": Бужанский "слил" письмо из посольства США о назначении директора ГБР
14:30
"Прибыл из Китая": одесский отель оправдался за скандал с туристами Видео
14:25
"Нагнули по полной": Газпром заплатил за транзит газа через Украину вдвое больше Видео
14:20
Леди Гага официально вывела в свет своего парня - кто он
14:00
В Кривом Роге погибли экстремалы: жуткие подробности и фото с места ЧП Фото
13:59
Дженнифер Лопес вульгарно раздвинула ноги и сверкнула промежностью Видео
13:58
Украинцам до лампочки скандал с прослушкой Гончарука: опрос показал незыблемость его рейтинга
13:58
"Обмен "всех на всех": боевики "ДНР" озвучили Киеву новые условия
13:55
В Укрпочте рассказали о риске заражения коронавирусом через посылки AliExpress
13:45
"Вопрос действительно назрел": Пушилин нагло объявил о новых радикальных мерах в "ДНР"
13:35
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: губительные увлечения и жесткое "отрезвление" Видео
13:31
Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50% - опрос
13:27
В Украину ворвется грозный циклон - синоптик
13:26
"Для защиты союзников": Столтенберг "наехал" на Россию
13:21
Слуг народа опять собирают на обучение: названа дата съезда Видео
13:12
"Сексуальная бестия": Боярская втиснула грудь в облегающий наряд и свела всех с ума
13:09
Глава САП Холодницкий прокомментировал информацию о своей отставке
13:08
"Прибыли из Китая": в Украине госпитализировали двух человек
12:56
День Максима – поздравления и картинки мужественные
12:48
Иран обвинил Украину в "сливе" секретных данных по сбитому Боингу МАУ Видео
12:44
В Москве при странных обстоятельствах погибла украинка
12:44
Эрдоган прибыл в Киев на встречу к Зеленскому: что известно Видео
12:31
В партии Зеленского предложили продавать воду в Крым: подробности
12:29
Разумков оценил "собачий" скандал с Брагаром и посоветовал нардепом следить за языком
12:22
Миньйоны Грювитация: дата выхода, актеры и роли и сюжет Видео
12:19
Макрон повез в Польшу "украинский вопрос": в Варшаве ответили
12:08
Снег и штормовой ветер: синоптик припугнула прогнозом погоды
11:48
Врач указала на угрозы помидоров
11:36
Стало известно, зачем Эрдоган едет в Украину
11:34
Глава Philip Morris раскритиковал табачные инициативы депутатов
11:17
"На льду попкой": Леся Никитюк заинтриговала пикантным фото с голыми ягодицами
10:58
Мулан 2020: эпические сражения, магия и бег по стенам в новом трейлере Видео
10:57
Хочет "сожрать": эксперт рассказал, нужно ли Украине экономическое сотрудничество с РФ
10:55
Украинцам напрячься: мошенники придумали новую хитрую схему по воровству денег с карт
10:54
По Украине "ударит" стихия: чего опасаться сегодня
10:44
"Ведем борьбу": в Кабмине похвалились поступлениями в госбюджет
10:27
Синоптик рассказала, какая погодная неприятность грозит Украине Видео
10:19
Чат с российским политологом Дмитрием Орешкиным
10:17
Владимир Остапчук признался в своей ориентации Видео
10:16
Зеленский тащит на своем горбу кучу сволочи мнение
10:13
Курение и рак легких: ученые опровергли популярный миф
09:55
Гороскоп на 3 февраля всех знаков Зодиака: дорогие ошибки, "взрывы" и крест на отношениях Видео
09:54
"Избавиться, чтобы выжить": экс-госсекретарь рассказал, почему США хотели отставки Шокина
09:53
"Информационный вброс": Мосийчук дал заднюю с отставкой главы САП
09:46
У Зеленского рассказали, когда и как пройдут местные выборы на Донбассе Видео
09:32
Как вылечиться от коронавируса: в Таиланде нашли успешный метод
09:31
В СНБО раскрыли коварный план Путина насчет Украины и проекта Новороссия
09:30
Чистотел: применение, лечебные свойства и противопоказания
09:30
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 3 выпуск 02-02-2020: слепые прослушивания Видео
09:07
Развалилась на части: в России - очередное ЧП с самолетом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять