"Влияние грантоедов": Бужанский "слил" письмо из посольства США о назначении директора ГБР

В посольстве США в Украине озаботились назначением директора ГБР / Скриншот

В кадровую комиссию по отбору нового директора Государственного бюро расследований не следует назначать народных депутатов Украины, говорится в письме посольства США в Украине в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

В опубликованном в Телеграм-канале народным депутатом от Слуги народа Максимом Бужанским неофициальном переводе документа, в частности, подчеркивается: "Это поможет избежать любых конфликтов интересов предоставив при этом членам Рады возможность сосредоточиться исключительно на своих законодательных обязанностях.

Нардеп подчеркнул, что письмо свидетельствует о том, что "международные организации" пытаются влиять на политику Украины.

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"Письмо из американского посольства на Разумкова датировано 8 января. А неофициальный перевод письма-3 января. На 5 дней раньше. Суть письма - просьба отстранить народных депутатов Украины от участия в конкурсной комиссии по выбору Директора ГБР. Объясняю проще, грантоеды хотят заполучить неограниченное ничем влияние на назначение Директора ГБР", - добавил Бужанский.

/ Телеграм-канал М.Бужанского

/ Телеграм-канал М.Бужанского

Напомним, ранее сообщалось, что в Госбюро расследований заявили, что "не справились с первоочередными задачами и вызовами сегодняшнего дня" по итогам 2019 года.

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В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.