"Злопыхатели не порадуются на моих костях": Бабак экспрессивно высказалась после отставки

Алена Бабак / УНИАН

Алена Бабак, уволенная во вторник, 4 февраля, с должности главы Министерства развития общин и территорий заявила о том, что ее отставка вызвана кознями "строительной мафии".

Соответствующее сообщение она сделала, выступая в парламенте сразу после голосования.

"Я попросила слово для того, чтобы сказать тем людям, которых я бы назвала злопыхателями в строительной сфере, которые опутали ее как спрут, и, думаю, хотели бы радоваться на моих костях после моего увольнения: Не получится", — заявила Бабак.

Бабак также рассказала о том, что ее уход с занимаемой должности - личное решение, связанное с тем, что "так необходимо и важно на данный момент".

Напомним, ранее за решение об отставке Алены Бабак проголосовали 266 народных депутатов. Вместо нее министром развития громад и территорий и новым вице-премьером был назначен Денис Шмигаль. Его кандидатуру поддержали 278 народных депутатов.