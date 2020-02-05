В Украине создадут новое министерство

Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабмина и парламента / Фото president.gov.ua

В Украине появится новое ведомство - Министерство по вопросам оккупированных территорий. Об этом шла речь во время совещания, которое провел президент Украины Владимир Зеленский с представителями Кабинета министров и Верховной Рады.

Министерство по вопросам оккупированных территорий будет работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба ОП.

Кроме того, в Украине может появиться агентство спорта. Как сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, оно будет заниматься усилением направления спорта в его ведомстве.

Напомним, во время совещания в Офисе президента обсуждался вопрос зарплаты чиновников Украины. В частности, премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что зарплаты министров, их заместителей и других высокопоставленных лиц в Украине привяжут к средней зарплате по стране – они не будут превышать три-пять средних заработных плат.