Россия беспощадно использует Украину для испытательных кибератак - Forbes

Россия регулярно проводит кибератаки на Украину / 112.ua

Россия уже на протяжении длительного времени беспощадно использует Украину как площадку для испытаний своих кибератак.

Forbes сообщает о преступной деятельности российской группы кибернетической угрозы Gameredon, которая на данный момент уже атаковала 5 тысяч объектов в Украине. По информации СМИ, опытные хакеры используют модифицированную вредоносную программу для операционной системы Windows.

"Программа разработана для сбора и завладения данными, поиска инструкций для сервера дистанционного управления и контроля", - говорится в сообщении.

По информации главы компании SentinelLabs Виталия Кремеза, российские пристрелки и подход в Украине - это подготовка, которую применят к другим целям, связанным с правительством России.

Известно, что российская группа Gameredon начала проводить страны с 2013 года.

Кибератаки в Украине

Ранее Главред писал, что за декабрь 2019 года в Украине было отражено 11 кибератак. По информации СНБО, нападениям подвергались банковская система и даже официальный сайт президента Владимира Зеленского.

Среди прочих атакам подверглись банковская система и официальный веб-сайт президента, подчеркнул он на брифинге по итогам закрытого заседания СНБО.

"Это оружие будущего, и президент Украины уделяет вопросу киберзащиты очень большое внимание. Если мы говорим о диджитализации и цифровизации государства, должны понимать, что эта цифра должна быть защищена", - заявил глава СНБО Алексей Данилов.

Отметим, о жутких кибератаках также рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк. По его словам, нашей стране нужно вкладывать деньги и противостоять опасным атакам, так как эта отрасль сегодня очень быстро развивается по всему миру.

"Мы постоянно учимся, многое знаем и понимаем. Мы уже научились отражать такие атаки, но пространство постоянно развивается, побуждая нас действовать гораздо активнее. Сегодня многие страны инвестируют в развитие кибернетического направления, но, к сожалению, мы никогда не будем действовать быстрее тех, кто целенаправленно разрабатывает новые формы ведения информационных и кибернетических войн. Поэтому единственным возможным фактором сопротивления являются общие усилия стран, а также людей, которые в них проживают, противостоять таким вызовам", - сказал он во время Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе (Канада).