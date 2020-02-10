Ветерана АТО засыпало на смерть землей во время раскапывания ливневки

Ветерана АТО завалило землей в траншее / Фото: пресс-служба ГСЧС

В Тисменицком районе Ивано-Франковской области 8 февраля ветерана войны на Донбассе Андрея Пришляка на смерть засыпало землей во время работы по обустройству ливневой канализации.

Как сообщают местные СМИ, 35-летний мужчина работал в компании ДиамантБудСервис, где выполнял работы по раскопке траншей.

Ветеран АТО находился в траншее глубиной около четырех метров в тот момент, когда произошел обвал. Спасателям не сразу удалось достать мужчину из-под завала, пришлось применять специальный инструмент и экскаватор. Когда его удалось достать на поверхность, то медики констатировали смерть пострадавшего.

/ Фото: пресс-служба ГСЧС

В ивано-франковском Областном союзе участников АТО подтвердили, что ветеран АТО погиб в результате несчастного случая. Позже планируют обнародовать место прощания с воином и дату похорон.

Погибший Андрей Пришляк был уроженцем Ивано-Франковска. У него осталась жена и маленький ребенок.

Андрей Пришляк / Фото: соцсети

/ Фото: соцсети

Напомним, в Киевской области патрульная полиция остановила автомобиль за нарушение правил дорожного движения, а в машине копы обнаружили труп мужчины с огнестрельными ранениями.

Как ранее сообщалось, в Киеве смертельно ранили участника боевых действий на Донбассе. Около 3 часов ночи к кафе на улице Николая Юнкерова, 28а подошел мужчина, истекающий кровью, и попросил о помощи. Работники общепита вызвали скорую, но до прибытия медиков мужчина не дожил – скончался возле кафе.