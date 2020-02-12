Экономист озвучил радикальный метод защиты от российской агрессии

Военные США приходят туда, где есть американская частная собственность / Фото Reuters

Украина должна продать землю в Сумской и Харьковской областях вдоль границы с Россией американским компаниям. Таким образом, страна сможет защититься от посягательств Кремля. Такое мнение высказал экономист Зиновий Свереда.

По его словам, войска США приходят туда, где есть американская частная собственность.

"Я бы лично говорил – давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят там, где есть американская частная собственность, где есть их интерес", – заявил Свереда в эфире ObozTV.

Он считает, что американцы могут быть заинтересованы в том, чтобы инвестировать в землю, так как там, где идет война, выкуп земли стоит дешевле.

Свереда отметил, что Украина должна строить свою "линию Маннергейма" или найти партнеров.

"Казаки всегда искали турок, татар или еще кого-то. Ты должен иметь партнеров, чтобы победить", – резюмировал он.

Напомним, глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что закон о рынке земли могут принять уже в апреле текущего года. В свою очередь, нардеп Дмитрий Соломчук считает, что через 3-4 года после аграрной реформы стоимость одного гектара земли в Украине составит минимум 5-6 тысяч евро.