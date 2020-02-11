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Под Херсоном маршрутка угодила в ДТП, три жертвы: назван возможный виновник

11 февраля 2020, 15:16

Смертельное ДТП под Херсоном произошло сегодня утром.

На Херсонщине в результате столкновения легковушки и маршрутки погибли три человека - Новости Херсона
Под Херсоном в результате столкновения легковушки и маршрутки погибли три человека / Скриншот с hr.npu.gov.ua

Во вторник утром, 11 февраля, под Херсоном - возле поселка Надднепрянское Херсонской области - столкнулись легковой автомобиль Daewoo Sens и маршрутка ГАЗ, погибли три человека, а еще один - пострадал.

В результате ДТП под Херсоном погибли водитель и двое пассажиров легковушки - мужчина и женщина, а аще один пассажир Daewoo пострадал и госпитализирован, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Херсонщине.

По предварительным данным, виновник аварии - 43-летний водитель легковушки.

"...предварительно установлено, что 43-летний водитель… на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, в результате - не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным такси", - отметили в полиции.

После столкновения водитель и двое пассажиров Daewoo погибли на месте происшествия. В маршрутке ехали восемь человек, никто не пострадал.

  • Под Херсоном в результате столкновения легковушки и маршрутки погибли три человека hr.npu.gov.ua
  • Под Херсоном в результате столкновения легковушки и маршрутки погибли три человека hr.npu.gov.ua
  • Под Херсоном в результате столкновения легковушки и маршрутки погибли три человека hr.npu.gov.ua
  • Под Херсоном в результате столкновения легковушки и маршрутки погибли три человека hr.npu.gov.ua
  • Под Херсоном в результате столкновения легковушки и маршрутки погибли три человека hr.npu.gov.ua

Напомним, в декабре 2019-го в Голосеевском районе Киева - на проспекте Академика Глушкова - столкнулись фура и маршрутка, обошлось без жертв, но пострадали более 10 человек.

ДТП маршрутка новости Херсона
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