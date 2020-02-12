Депутаты Львова постановили запретить Ермаку заниматься международкой

Львовский облсовет / УНИАН

Депутаты Львовского облсовета приняли заявление по поводу высказываний высших должностных лиц Офиса президента Украины о проведении местных выборов в 2020-м во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, выражаем глубокую обеспокоенность заявлением помощника президента Украины Андрея Ермака по новому пакету договоренностей на следующий раунд переговоров в нормандском формате, предусматривающих проведение местных выборов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях в конце октября 2020 ", - говорится в тексте.

По мнению депутатов, принятое политическое решение о разведении войск ничуть не улучшило, а, напротив, ухудшило ситуацию вблизи линии разграничения на Донбассе.

"На международных встречах высокого уровня не удалось договориться даже о прекращении огня. Поэтому вынесение в форме предложения к встрече в нормандском формате идеи проведения местных выборов на оккупированном Россией Донбассе в 2020 году откровенно антиукраинской действием по сути и российскому сценарию по форме", - утверждают они.

Напомним, ранее депутаты Львовского облсовета потребовали объявить персоной нон грата Адама Квятковского - главу канцелярии польского президента Анжея Дуды.

В среду, 12 февраля, Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с поста главы Офиса президента. Сразу же он назначил на данный пост своего помощника Андрея Ермака. Буквально через день тот дал первый брифинг для прессы в новом качестве.