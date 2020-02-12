В Киеве полиция задержала девушку, вышвырнувшую из окна вещи бойфренда

В центре Киева вещи вылетали из окна / Фото: Facebook/Екатерина Зиновиева

На улице Институтской в Киеве девушка выбросила из окна вещи своего парня, который накануне решил разорвать с ней отношения и сообщил об этом экс-возлюбленной.

"Если ты бросил свою девушку накануне Дня святого ламантина, убедись, что забрал у нее ключи от своей квартиры. Парень с Институтской не проверил. Это он зря, конечно", - сообщила об увиденном в Facebook журналистка Екатерина Зиновиева.

На снимках видно, что большое количество вещей разбросано прямо около окон и подъезда. И все это произошло в центральной и исторической части столицы, где ходят туристы.

"Так, а на каком основании вы меня задерживаете? – спрашивает заплаканная, но счастливая блондинка у полиции. – Загрязнение города Киева, – отвечают ребята в форме. – Да, а что? Он меня бросил – я бросила его вещи. Пусть добрые люди разбирают, – уже шире улыбается блондинка", — такой диалог состоялся между обиженной девушкой и полицейскими.

/ Фото: Facebook/Екатерина Зиновиева

/ Фото: Facebook/Екатерина Зиновиева

/ Фото: Facebook/Екатерина Зиновиева

Автор поста рассказывает, что в руках обиженная девушка держала ноутбук. Очевидно, в отличие от старых вещей, дорогую технику девушка выбрасывать отказалась.

Напомним, участник АТО и финалист шоу Зважені та щасливі Николай Ворошнов написал в своем Facebook, что его избили якобы депутат вместе с охранниками.

Ранее сообщалось, что в Польше 7 человек избили украинских заробитчан в городе Торунь.