"Повернуть реки вспять": эколог оценил риски возобновления поставок воды в Крым

Украина перекрыла поставки воды по Северо-Крымскому каналу / ktelegraf.com.ru

Возобновление поставок воды в аннексированный Россией Крым по Северо-Крымскому каналe может иметь непредсказуемые последствия, заявил эколог-ученый Максим Сорока.

По его словам, экологические теории свидетельствуют о том, что перенос больших объемов природных ресурсов с одной экосистемы в другую имеет негативные последствия.

"Следует понимать, что идея "повернуть реки вспять" появилась в середине прошлого века и несет угрозы окружающей среде, которые можно разделить на четыре типа. Первый связан с изменением водного баланса на территории, с которой мы перебрасываем воду. Хотя, анализируя имеющиеся данные с государственного водного кадастра за последние три года, нет свидетельств дефицита воды в Украине. В нижнем бассейне Днепра наблюдается нормальный водный баланс, достаточно воды в водохранилищах. Поэтому есть определенный объем, который можно перекинуть. К тому же, его всегда можно контролировать", - написал он в материале на Апострофе.

Читайте такжеВода в Крым: в Слуге народа поддержали идею АрахамииВторой категорией проблем эксперт назвал состояние водного баланса на территории, на которую пускают воду: "Ведь экосистема была изначально предназначена для определенного водного баланса. Если там водный режим рек - 300-400 мм, а мы перебрасываем туда массу воды - это приводит к тому, что меняется экосистема. Ярким примером был конец 1960-х - начало 1970-х годов, когда мы начали интенсивно осуществлять орошение на юге Украины. Научные статьи утверждают, что мы по факту разрушили большие экосистемы степей, так как в степи не должно такого количества воды".

Еще одним фактор, по его словам – инвазивный, ведь вместе с водой перебрасывается не только вода, но и микрофлора, бактерии, водоросли.

"И это несет риск интродукции. Однако мы пережили это еще в 1960-1970 годах", - написал Сорока.

По его словам, существует еще четвертый фактор - локальное изменение климата, возникающее из-за появления больших объемов воды.

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"Наиболее яркий пример - Каховское водохранилище. Накопление больших объемов воды привело к тому, что на территориях рядом с ним всегда немного теплее и повышенная влажность. Но этот фактор для Украины не столько значимый - он больше проявился бы на пустынной территории", - добавил Сорока.

Напомним, ранее лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что подача воды на полуостров может стать "допустимым компромиссом" в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

В свою очередь глава Меджлиса Рефат Чубаров выступил с резкой критикой слов "слуги народа" о подаче воды оккупантам.