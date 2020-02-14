"Хотел концлагерь устроить": "няш-мяш" Поклонская срочно обратилась к Зеленскому

Наталья Поклонская / Фейсбук Наталья Поклонская

Бывшая "прокурор" Наталья Поклонская крайне возмутилась из-за нежелания Киева снабжать водной аннексированный Россией Крым. При этом "няш-мяш" потребовала от президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.

"Я понимаю, что у отдельных полоумных персонажей наступает помутнение сознания, когда нянечка забывает дать им с утра пилюли и выпускает в интернет. И вот орды нациков бушуют: "Нельзя пускать воду в Крым! Даже за деньги!". Такие вурдалаки вообще готовы ударить по полуострову химическим оружием – ну, чтобы лишить не только воды, но и воздуха", – написала Поклонская в Facebook.

При этом она поддержала предложение главы парламентской фракции Слуга народа Давида Арахамии обменять Крым на Донбасс.

"Сейчас могут произойти подвижки в устранении водной блокады Крыма – ищут варианты, и способы договориться. Ведь Петр Порошенко перекрыл Северо-Крымский канал и лишил полуостров воды – хотел тут концлагерь устроить, чтобы мы умерли от жажды. Гитлер на том свете потирает ладошки, восхищаясь жестокостью", – считает пособница оккупантов.

Кроме того, она заявила, что Днепр в равной степени принадлежит Украине, России и Беларуси.

"Перекрытие Северо-Крымского канала является преступлением. Построив дамбу, вы затопляете украинские села, уничтожаете плодородные земли, истребляете озеро под Херсоном, загрязняете акваторию Черного и Азовского морей. И все это под красивые мировые лозунги о защите климата и экологии. Я обращаюсь к Зеленскому. Эту дамбу нужно разрушить, как Берлинскую стену", - подытожила Поклонская.

Как ранее сообщал Главред, в Верховной Раде приняли решение по вопросу возобновления поставок воды в аннексированный Россией Крым.