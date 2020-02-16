Долги и 100-метровая квартира: Ермак обнародовал декларацию

Андрей Ермак обнародовал декларацию / УНИАН

На сайте Национального агентства по предотвращению коррупции появилась декларация Андрея Ермака - нового главы Офиса президента.

Отметим, в среду, 12 февраля, президент Украині Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с поста главы Офиса президента. Сразу же он назначил на данный пост своего помощника Андрея Ермака.

Добавим, что до того, как Ермак был помощником Зеленского, декларировать доход его не обязывали.

Так вот, оказалось, что за минувший год глава ОП задекларировал 100-метровую квартиру в Киеве, купленную в 2005 году, а также легковушку Toyota Camry 2015 года выпуска.

На счетах у Ермака - 26 тысяч гривен в ОТП-банке, а также 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро налички.

Также несколько миллионов должны Ермаку фирмы, в которых он владеет акциями или входит в число учредителей.

Есть у Ермака и долги: с 2006 года он платит кредит "Альфа-банку" - выплатил уже почти миллион из 1 262 500 грн.

Большая часть декларации главы ОП - это корпоративные права.

Ермак является владельцем в 9 компаниях: 100% в ООО "ЭР ПИ АЙ", 99% - в ООО "Гарнет Интернешнл Медиа групп", по 50% - в ООО "Международная юридическая компания", "Международная фармацевтическая группа" и "Интерпромфинанс-Безопасность", 10% - в ЗАО "Интерпромфинанс-Украина". 60% прав Ермаку принадлежит в адвокатском объединении "Международная юридическая компания", 33,33% - в ООО "АМА Вижн", 0,01% - в ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис".

Напомним, ранее Андрей Ермак дал свой первый брифинг в новом статусе - главы Офиса президента.

Чиновник начал свое выступление с того, что пообещал журналистам улучшение процесса коммуникации ОП, а также от имени президента Зеленского гарантировал им свободу слову.

"Никакого телефонного права, никаких интриг, все будет прозрачно и честно", - заявил он.

Кроме того, Ермак рассказал, что принципы его работы будут сконцентрированы на выполнении всех обещаний, которые декларировались командой Зеленского во время президентской избирательной кампании.