Обмотан скотчем: в квартире в Харькове нашли труп в мешке

Труп пролежал длительное время / news.mspravka.info

В одной из харьковских квартир обнаружили жуткую находку – бездыханное тело хозяина было завернуто в мешок и обмотано скотчем.

Труп мужчины нашли в доме в Основянском районе города в воскресенье, 16 февраля. Об этом сообщает УНН. На теле мужчины 1967 года рождения видимые повреждения не обнаружены.

В полиции предполагают, что труп пролежал в квартире длительное время. По предварительной информации, из квартиры покойного ничего не пропало.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция проводит досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

Напомним, 7 февраля в Полтавской области под городом Кременчуг - в селе Ракитное - нашли тело мужчины, которое было без головы.

В конце января в Днепровском районе Киева на ул. Марганецкая, 9а (находится у Дарницкого вагоноремонтного завода) возле частного дома в подсобке пристройки нашли тело мужчины без лица.