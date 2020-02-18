Обмотан скотчем: в квартире в Харькове нашли труп в мешке

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
В одной из харьковских квартир обнаружили жуткую находку – бездыханное тело хозяина было завернуто в мешок и обмотано скотчем.
Труп мужчины нашли в доме в Основянском районе города в воскресенье, 16 февраля. Об этом сообщает УНН. На теле мужчины 1967 года рождения видимые повреждения не обнаружены.
В полиции предполагают, что труп пролежал в квартире длительное время. По предварительной информации, из квартиры покойного ничего не пропало.
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция проводит досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).
Напомним, 7 февраля в Полтавской области под городом Кременчуг - в селе Ракитное - нашли тело мужчины, которое было без головы.
В конце января в Днепровском районе Киева на ул. Марганецкая, 9а (находится у Дарницкого вагоноремонтного завода) возле частного дома в подсобке пристройки нашли тело мужчины без лица.