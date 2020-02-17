"Дико коррупционная": у Гончарука нашли "рецепт" очищения Укрзализныци

Укрзализныця / УНИАН

Советник премьер-министра Юрий Голик объяснил, почему Укрзализныцю надо отдать в управление немецкому оператору железных дорог Deutsche Bahn. По его словам, компания – "дико коррупционная вещь".

При этом он указал, что руководители Укрзализныци не несут никакой ответственности, а сотрудничество с немецкой фирмой обеспечит эту ответственность.

"УЗ с одной стороны национальное достояние, с другой – дико коррупционная вещь. Любой назначенный туда менеджер не несет никакой ответственности, кроме уголовной. В случае управления УЗ институцией, можно подписывать любые договора о ее ответственности. Применительно к DB – о финансировании, о дешевых деньгах, о строительстве заводов и так далее", – рассказал Голик в интервью Лига. Бизнес.

Чиновник уверен, что сотрудничество с немецкой компанией покажет, что крупной компании интересна Украина.

"История с DB и УЗ – это еще и история про геополитику. Когда у уважаемой в мире страны появляются интересы в Украине, которые она готова защищать. Второе – чтобы там про DB не писали – хорошая она или плохая – эта компания точно в сотни раз лучше, чем УЗ. Я уверен, что, если стандарты управления, существующие в DB внедрить в УЗ – это уже решит часть проблем", – объяснил Голик.

В то же время, он заявил, что украинские законы не позволяют полноценное сотрудничество с немцами.

"Немцы понимают, что мы должны двигаться шаг за шагом и в рамках закона. И вот так шаг за шагом к чему-то можно прийти. С моей субъективной точки зрения. УЗ просто нужно отдать в управление DB под жесткий комитмент", - подытожил советник Гончарука.

Как ранее сообщал Главред, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, какие именно вопросы поднимали во время переговоров с национальным оператором железных дорог Германии Deutsche Bahn. По его словам, обсуждались конкретные показатели и готовность разделить риски.