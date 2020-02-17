"Слухи и фейки": в Минздраве рассказали о самом страшном вирусе

Зоряна Скалецкая / Фото: УНИАН

Украинцы из Китая эвакуируют с соблюдением всех норм Всемирной организации здравоохранения. По словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, после эвакуации украинцы и члены команды пройдут обязательную 14-дневный карантин.

"На внеочередном заседании правительства мы выделили деньги на мероприятия обсервации людей из Китая. Эвакуацию будем осуществлять с учетом всех рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по алгоритмам, которые применяются во всем мире", - рассказала Скалецкая.

Глава Минздрава напомнила, что самолет вылетит из Киева 18 февраля, а всех, кто поднимется на борт, проверят на коронавирус.

"Правительство обеспечит людей средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Все члены команды прошли соответствующее обучение от Центра общественного здоровья. После приземления будут осуществлены все меры безопасности. Самолет направят на санитарную стоянку. Все необходимые таможенные процедуры будут осуществляться в костюмах биозащиты. В город обсервации пассажиры и члены команды с охраной прибудут отдельными транспортными средствами", - отметила министр.

Также она заверила, что в Украине еще не зарегистрировано ни одного случая заражения covid-19.

"Самый страшный вирус в мире - это паника. Поэтому призываю не верить в слухи и фейки. Проверяйте информацию на официальных источниках - сайтах Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья Украины", - подчеркнула Скалецкая.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат Украины от фракции Слуга народа Александр Дубинский потребовал от министра здравоохранения не размещать эвакуированных из Уханя украинцев в частном санатории Обуховского района.