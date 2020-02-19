"Готовьте головы и зонты": в Украину идут головокружительные осадки

Погода в Украине – когда в феврале 2020 ждать головокружительных осадков / 1zoom.ru

Погода в Украине 20 февраля еще побудет сухой и довольно теплой благодаря антициклону. Дождь и мокрый снег синоптик Наталья Диденко обещает завтра разве что западным областям.

Также она допускает вероятность осадков в Винницкой и Житомирской областях.

И все это при вполне комфортной температуре в +3-8 градусов.

Немногим прохладнее будет в столице – около +5-6 градусов. Погода в Киеве 20 февраля будет смурной, с облаками, но плакать небо не станет.

Погода в Украине испортится под конец недели: в страну придут дожди, а изменение погоды обернется для многих еще и ухудшением самочувствия. К слову, скоро прогнозируется новый метеоудар: магнитная буря 26 февраля 2020 будет в четыре балла.

Читайте такжеСамая сильная магнитная буря 2020 года несется к Земле – что делать"Серьезные осадки с сильным ветром появятся в Украине 23-24 февраля – подготовьте головы, зонты и законсервируйте нормальный солнечное настроение для мрачного ветряного периода", – советует Диденко.