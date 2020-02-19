"Зеленский впечатляет": сенатор США рассказал о встрече с президентом Украины

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Сенатор, член Демократической партии США Крис Мерфи эмоционально рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита американских гостей в Киев.

Как сообщает Голос Америки, Мерфи приехал в Украину в рамках расследования об вероятности импичмента Трампа вместе с коллегой из Республиканской партии Роном Джонсоном и сенатором Джоном Баррасо.

"Зеленский впечатляет. Новичок в политике, который заработал себе имя в качестве звезды телевидения в Украине, он мощно продвигает реформы. Он дал силу закона ряду законопроектов, направленных на противодействие коррупции", — считает Мерфи.

По словам сенатора, после того, как Трампа не удалось отстранить от власти в результате импичмента, Украина может претендовать на дополнительную помощь от Вашингтона.

"Я уверен, что после этих выходных, Зеленский больше чем когда-либо убежден, что, по меньшей мере, Конгресс Соединенных Штатов снова его поддерживает", -добавил он.

В беседе с гостями из США Зеленский отметил, что его беспокоит расследование программы Схемы, содержащее дезинформацию о возможной встрече с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. По его словам, крайнюю обеспокоенность вызывает тот факт, что проект финансируется правительством США. Президент сказал, что создается впечатление, что "правительство США пытается найти другой путь, чтобы навредить его правительству".

Мерфи отметил важность поддержки Украины со стороны США, а Зеленский подчеркнул свою принципиальную позицию о невмешательстве во внутреннюю политику Белого дома.

Напомним, Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что приглашает президента США Дональда Трампа в Киев, а также рассказал, что ожидает от своего предстоящего визита в Белый дом.

Как ранее сообщалось, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США может состояться в ближайшее время.