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Бить гривной: Венедиктова поддержала ужесточение наказания для журналистов

21 февраля 2020, 09:57

Врио главы ГБР заявила о необходимости борьбы с фейками.

Венедиктова
Ирина Венедиктова / @dbr.gov.ua

Врио главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова прокомментировала инициативу об усилении ответственности для журналистов и блогеров.

Она считает, что в действующем законодательстве достаточно механизмов в этой сфере, вместе с тем сами журналисты должны разработать свои стандарты.

"Какая-то борьба с фейками – да, наверное, должна быть. Потому что тоже иногда читаю о себе такие вещи, которые уже для меня смешны. Но раньше я действительно переживала по такому поводу. Поэтому считаю, что на свободу слова наступать абсолютно не нужно. У нас для работы есть сбалансированная система, надо ею просто пользоваться. Когда правоохранительная система будет работать так, как она должна работать, такого случаться не будет. Когда судебные решения будут выноситься качественно. Там, где были клевета, фейки, люди будут за это платить гривной", - подчеркнула она в интервью Цензор.НЕТ.

Врио главы ГБР подчеркнула, что штрафами должны наказываться собственники медиа.

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"Они потом путем регрессного иска будут возмещать, если захотят. И только такой экономический эффект заставит людей проверять свои материалы. Только так. Только деньгами. По-другому эта система работать не будет", - добавила Венедиктова.

Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил о том, что продолжается доработка законопроекта о дезинформации.

Ирина Венедиктова журналисты
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