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Назло оккупантам: из Крыма уходит популярный сервис такси

21 февраля 2020, 23:44

В Крыму прекратил свою работу популярный сервис BlaBlaCar.

Сервис такси решил уйти из Крыма из-за жестких санкций ЕС

В оккупированном Крыму из-за введенные ЕС санкций против России, перестал предоставлять свои услуги популярный сервис BlaBlaCar, владельцем которого является французская карпулинговая компания.

"На территории Крыма сервис BlaBlaCar не работает в соответствии с ограничительными мерами Европейского союза. Приносим наши извинения за доставленные неудобства", - заявили в техподдержке, пишет Интерфакс.

Стоит отметить, что в BlaBlaCar не уточнили, когда именно сервис перестал работать с Крымом, но отметили, что это произошло недавно.

СМИ сообщают, что пр попытке найти попутчика для поездок на территории полуострова, сайт компании выдает отказ - "сервис не предоставляется в этом регионе".

Ранее Главред сообщал о резонансном случае, который произошел в 2016 году - Тарас Позняков на автомобиле Audi A6 выехал из Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, которые представились участниками АТО, однако до города не доехал, а исчез вместе с автомобилем, машину обнаружили в Киево-Святошинском районе.

Ранее Главред писал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции против России не привели к видимым изменениям, однако Европе обходятся очень дорого. Во время доклада на Мюнхенской конференции по безопасности Макрон отметил, что не выступает за отмену санкций, но констатирует их бесполезность.

"У нас множатся замороженные конфликты, недоверие, санкции, которые совершенно ничего в России не изменили. Я совсем не предлагаю их снять, я лишь констатирую... Наши санкции и контрсанкции обходятся нам, европейцам, очень дорого, чуть ли не дороже, чем русским", — сказал Макрон.

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