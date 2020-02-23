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Украинская комедия об АТО Наши котики провалилась в прокате

23 февраля 2020, 22:42

Фильм в прокате собрал мене восьми миллионов гривен.

Украинцы не поддержали в кинотеатрах отечественное кино / Фото: Наши котики

Художественный фильм украинского производства об участниках АТО на Донбассе собрал в прокате недостаточное количество средств и не принес прибыли создателям.

По официальным данным, лента собрала в прокате около восьми миллионов гривен при бюджете в 42 миллиона гривен.

Уточняется, что для производства фильма десять миллионов гривен были выделены из бюджета. Дотацию предоставил Украинский культурный центр и Государственное агентство по вопросам кино.  Собранные в прокате средства не окупили финансы, которые выделило государство.

Наши котики собрали за три недели проката в 90 кинотеатрах 91 тысячу зрителей. В некоторых городах фильм еще можно посмотреть, однако на него продается, как правило, рекордно маленькое количество билетов.

Режиссером фильма является Владимир Тихий, а продюсерами -  Степан Бандера, внук покойного лидера украинских националистов, и экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун вместе со своим мужем Марко.

Напомним, силовики расследовали уголовное производство в отношении ряда украинских кинопрокатных компаний, которых спецслужбы РФ якобы используют в качестве агентов Кремля в Украине.

Как ранее сообщалось, патриотический боевик Позывной Бандерас (режиссер Заза Буадзе) провалился в прокате.

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