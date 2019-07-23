Саботаж и работа на ФСБ: прокатчикам кино в Украине "шьют" дело

Под подозрениние попал ряд кинодистрибьюторов / Фото: Veddro.com

Силовики расследуют уголовное производство в отношении ряда украинских кинопрокатных компаний, которых спецслужбы РФ якобы используют в качестве агентов Кремля в Украине.

Как свидельствуют материалы Шевченковского районного суда, обнародованные в Едином реестре судебных решений, уголовное производство открыто по обращению нардепа, имя которого не указывается.

"Из обращения народного депутата следует, что рынок кинопроката поделен между В & Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine, Multi Media Distribution, которые ежегодно получают в виде кассовых сборов в Украине около 100 миллионов долларов США", - говорится в документах.

Сообщается также, что вышеперечисленные компании являются "дочками" российских, а их собственники - граждане РФ. Прокатчики якобы "скрывают свои сверхприбыли путем осуществления финансово-хозяйственной операций с субъектами хозяйствования имеющих признаки фиктивности, а также перечисляют средства в адрес российских компаний за прокатные права".

Утверждается также, что спецслужбы РФ в течение 2014-2016 годов "фактически заставили владельцев компаний, работающих на рынке кинопроката Украины направлять часть своих доходов для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательство на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации".

Кинопрокатчиков также обвиняют, что спецслужбы РФ используют их как агентов влияния в Украине, которые диктуют условия на рынке киноиндустрии и саботируют продвижение и показ украинских лент.

Согласно материалам суда, в июле СБУ попросила суд предоставить доступ к банковским счетам кинодистрибьюторов, и суд дал доступ следователем ГСУ СБУ к документам, содержащих банковскую тайну.

Напомним, что в начале года патриотический боевик Позывной Бандерас (режиссер Заза Буадзе) провалился в прокате. До этого сообщалось о том, что в Госкино Украины запретило более сотни российских фильмов и сериалов.