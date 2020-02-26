Руководитель Укрэнерго уходит в отставку

Всеволод Ковальчук / Фото Facebook

Исполняющий обязанности главы Укрэнерго Всеволод Ковальчук идет в отставку. Об этом он сам сообщил в среду, 26 февраля.

По словам Ковальчука, он уже сегодня сложит свои полномочия. Он добавил, что шел к этому решению несколько месяцев.

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления "Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - написал Ковальчук в Facebook.

При этом он отметил, что гордится результатами, которых удалось достичь Укрэнерго.

"Вы спросите, почему я иду при таких замечательных результатах? Вот это и есть главный и непростой вопрос. Годами за эти реформы приходилось бороться. Бороться трудно. Олигархическое и политическое влияние в энергетике не надо никому объяснять. Каждый из нас сталкивается с этим ежедневно, включая свет или газ, оплачивая коммунальные услуги и просто прокручивая ленту новостей (...) Это была работа под чрезвычайным давлением, в условиях постоянных попыток дискредитации, так как контроль над оператором системы хотят все", - написал Ковальчук.

Напомним, украинские СМИ, ссылаясь на собственные источники, пишут, что решение о замене Алексея Гончарука Сергеем Тигипко на должности премьер-министра Украины якобы принято на 99%. Сообщается, что переговоры еще продолжаются, но уже находятся на финальной стадии.

Как сообщал Главред, нардеп Денис Монастырский (фракция Слуга народа) сообщил, что генпрокурор Руслан Рябошапка не уйдет с поста как минимум до лета-2020, поскольку сейчас в Офисе генпрокурора стартует второй этап реформы - переаттестация областных прокуроров.