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30 тысяч человек в опасности: шторм в Одессе повредил дамбу

26 февраля 2020, 23:36

Ветер вовремя утих и масштабной беды пока удалось избежать.

/ Фото: скриншот

Недавний шторм в Одесской области серьезно повредил дамбу Хаджибейского лимана, существует риск подтопления нефтеперерабатывающего предприятия, газохранилища, а также терминалов порта.

Как говорится в сюжете ТСН, повреждения получила дамба, которая расположена на объездной дороге.

Уточняется, что волны лимана повредили бетонную подушку и подмыли подпорную стену. Место уже исследовали водолазы, они осмотрели место после урагана и констатировали, что существует большой риск разрушения сооружения.

"Если бы ветер продолжался два-три дня, то дамбы уже не было бы", — рассказал инженер-гидротехник Олег Чижик.

По словам специалистов, невозможно откачать воду, которая давит на сооружение. Для достижения безопасного уровня нужно круглосуточно откачивать ее в течение 2,5 лет.

"Первое, что необходимо сделать, залатать дырки в очередной раз. Второе – срочно найти финансы и отстроить аварийной сброс", – заявил Чижик.

На протяжении последних 20 лет дамба находится в аварийном состоянии, что представляет опасность для более тридцати тысяч человек. 

В зону затопления могут попасть нефтеперерабатывающее производство и хранилище газа.

"Если все это будет затоплено, и оно дальше пойдет в море, то это превратится в экологическую катастрофу", — считает мэр Одессы Геннадий Труханов.

Документы свидетельствуют, что плотины на дамбе вообще не существует. Решить проблему оперативно может только строительство новой дамбы. Однако Одесса сейчас может выделить деньги из бюджета только на аварийные бюджетные работы.

Как ранее сообщалось, беспокойным выдался понедельник, 24 февраля, в Одессе. В городе бушевал сильный ураганный ветер, а после обеда из моря принесло песчаную бурю.

Напомним, из-за сильного ветра, который разбушевался в Одессе в понедельник, 24 февраля, погибла женщина. Несчастный случай произошел на пересечении Неженской и переулка Маланова. На женщину лет 60 упало дерево, она скончалась на месте.

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