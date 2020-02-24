По Украине бьет новый циклон: когда утихнет ураганный ветер

Погода в Украине 25 февраля 2020 – какие области потреплет циклон Zehra / Фото pixabay.com

Погода в Украине 25 февраля 2020 будет подпорчена циклоном Zehra. Да и сегодняшний циклон Yulia еще порезвится на востоке страны.

Синоптик Наталья Диденко осадки завтра прогнозирует лишь западу Украины, с низкой вероятностью допуская их еще максимум в Винницкой, Житомирской и в западной части Киевской областей.

Мокрый снег и штормовой ветер из-за Yulia достанется востоку Украины.

На остальных территориях преимущественно будет сухо.

Смертоносный ветер, натворивший сегодня дел в Одессе, еще побушует ближайшей ночью, но начнет стихать завтра днем. Порывы 15-20 м/с ожидаются разве что местами на востоке и западе.

Термометры во вторник покажут +3-9 градусов.

Погода в Киеве 25 февраля 2020 тоже наладится: на смену сегодняшнему сильному ветру придет порывистый. Днем температура с ночных от 0 до +2 градусов поднимется до около +5 градусов.

Потепление в Украине начнется уже в среду: воздух прогреется до +6-14 градусов.

"А пока держимся крепко за себя и друг за друга, в Украине – сильный штормовой ветер", – предостерегла Диденко.

Ранее ученые выяснили, почему в Украине аномально теплая зима. Оказывается, у аномально теплой украинской зимы есть четкая научная причина.