Дождались зимы – когда погода в Украине покажет зубы

Погода в Украине и Киеве – синоптик предупредил о сложностях: ждем мокрый снег и ветер / УНИАН

Погода в Украине под конец февраля 2020 решила стать по-настоящему зимней: жителей страны предупредили о дождях и мокром снеге. Порывы ветра также усилятся.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует осадки уже завтра – западу и востоку страны (исключением станет Харьковская область). При этом погода в Украине 21 февраля будет прохладной, ночью – даже морозной: до -3 градусов в ночное время и до +8 градусов днем, на востоке – до +4 градусов в дневное время.

Погода в Киеве 21 февраля ожидается облачная, возможна морось, пишет синоптик. Температура ночью около 0 градусов, а днем – до +5 градусов.

Читайте такжеСамая сильная магнитная буря 2020 года несется к Земле – что делатьОсадки и сильный ветер, по словам Диденко, стоит ждать уже в воскресенье, 23 февраля.

В сюжете ТСН мокрый снег, сильный ветер и неприятное похолодание западным областям обещают уже в субботу. До остальных регионов непогода доберется в воскресенье – максимум в понедельник.

Очередной виток потепления нам обещают с середины следующей недели.

Как сообщалось, погода в Украине испортится под конец недели: в страну придут дожди, а изменение погоды обернется для многих еще и ухудшением самочувствия.