Фирма сына экс-генпрокурора Луценко фигурирует в деле о контрабанде леса - СМИ

Фирмы скупали лесоматериалы, которые были получены путем незаконных вырубок / Фото pixabay.com

Государственное бюро расследований подозревает чиновников Житомирской таможни в сговоре с сотрудниками Гослесагентства и рядом частных фирм для налаживания схемы по хищению леса в Житомирской области и его экспорту.

Одна из фирм, которая фигурирует в деле, связана с сыном экс-генпрокурора Юрия Луценко – Александром. Об этом пишут Наші гроші.

В ходатайстве ГБР фигурируют 11 частных предприятий. Они скупали лесоматериалы, которые были получены путем незаконных вырубок или их продавали лесхозы под видом сырья, чтобы избежать аукционов, которые предусмотрены для кругляка. Потом фирмы вносили в документы сфальсифицированные данные о происхождении леса и пиломатериалов и отправляли эти документы в Житомирское облуправление лесоохотничьего хозяйства для получения сертификатов, которые являются основным документом для экспорта.

К упомянутой схеме могут быть причастны ПП Тимбертрейд, ООО Гринвол, ООО СИД форест, ЧП Евросантехсервис, ООО БДК-Сервис, ООО Эль мелина, ООО Адманс, ООО Евро пак трейд, ООО Вуд экспорт юа, ООО Вордтрейдюа и ООО Нор тун.

К слову, основателем фирмы Нор тун является другая компания Грин Вэй, которая принадлежит сыну экс-генпрокурора Юрия Луценко Александру. Его партнером по этой фирме является Виталий Морозюк, который был директором ООО Бел Фам, которая опять же принадлежит Луценко-младшему. По данным журналистов, в 2018 году Нор тун экспортировала пиломатериалов почти на 18,5 млн долларов. Чаще всего покупателями были Южная Корея и Малайзия.

Александр Луценко до начала 2019 года был совладельцем ООО Грандвуд групп, которое среди видов деятельности имеет лесозаготовку и оптовую торговлю древесиной. Эта же фирма является владельцем ООО Веар, которое владеет лесопилкой в Ракитном Ровенской области.

Учредителями Грандвуд групп остались прежние партнеры Луценко-младшего: Юрий Соколов, Андрей Горбатюк и Александр Наумик, известный как юрист владельца сети супермаркетов АТБ Геннадия Буткевича. В 2017 году Ирина Луценко декларировала продажу движимого имущества Наумику за 1,89 млн грн.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба озвучил стратегическую цель Кабинета министров. По его словам, таковой является отмена моратория на экспорт леса-кругляка.

"Но сделать это можно будет тогда, когда в Украине будет действовать эффективная экономическая политика в этой сфере", - объяснил политик.

"Я лично против моратория на лес-кругляк и вообще моратория на какие-либо экспортные операции с ЕС. Но так случилось, что в течение лет у нас в ряде сфер экономики и политики доминировала или коррупция, или тупость. Поэтому я выступаю за мораторий на "тупняк", а не кругляк", - добавил вице-премьер.