Все сроки сорваны: производство украинской бронетехники "в ступоре" – эксперт

Сроки производства БТР-4 сорваны / ukroboronprom.com.ua

В Украине вопрос изготовления легкой бронетехники находится в достаточно сложном состоянии, заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, весь государственный сектор, связанный с изготовлением бронетехники, "впал в определенный ступор"

"Сроки изготовления БТР-4 сорваны, БТР-3 не изготавливаются, Дозор не производится, и эти проблемы не решаются... Надо расширить изготовление корпусов, чтобы этим не занималось только одно частное предприятие", - подчеркнул он в интервью Апостроф TV.

При этом ахиллесовой пятой украинской оборонной промышленности он назвал привязку производства лишь к Лозовскому заводу.

Читайте такжеВ Укроборонпроме назвали причину потрескавшейся брони на БТР"А у нас ХКБМ (Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова, - ред.), которое должно разрабатывать новые проекты, создавать БМП, модернизировать Т-64, заниматься танком Оплот, перспективным танком, занимается сварочным производством, устраняя проблемы Лозовой", - пояснил эксперт.

Он также напомнил, что ХКБМ является школой для всего экс-СССР и было "гениальной концентрацией мыслей и идей".

"А сейчас мы говорим о том, сможет ли ХКБМ сварить 40 корпусов и помочь Лозовой до конца года. Не маразматическое ли это масштабирование задач и целей?", - добавил Згурец.

Напомним, ранее в Сети опубликовали видео новых украинских бронетранспортеров БТР-4 Буцефал, которые покрылись трещинами.