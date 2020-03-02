"Давайте обниматься": гроссмейстер из Одессы хвастается выступлением за Россию

Гроссмейстер не скрывает искренней любви к России / Фото: Facebook/Богданович

Одесский гроссмейстер Станислав Богданович в интернет-матче РФ-Украина сыграл за российскую команду и позже цинично оправдал свой поступок.

"Сыграл за Россию в сегодняшнем матче с Украиной на Chess.com. Свой матч удалось выиграть, - пишет Богданович. - Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играл за Россию. Во-первых, мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов, я честно не играл ни за кого. Во-вторых, я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения. И третье. Считаю, что таким образом я внес свой скромный вклад в мир между нашими странами. Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу. Возможно, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то любой конфликт уже был бы исчерпан", - написал он в Facebook.

Он заявил, что в комментариях украинцы и россияне должны "обниматься". Именно такой подход, отметил гроссмейстер, приведет к дружбе и вечному братству между странами.

Напомним, шахматист Павел Эльянов отказался от выступлений за сборную Украины. Связано это с конфликтом гроссмейстеров с Федерацией шахмат Украины.