Названа причина крушения вертолета экс-министра Кутового

Тарас Кутовой погиб из-за тумана и плохой видимости / УНИАН

Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий озвучило результаты расследования катастрофы вертолета, в которой погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовой.

Как сообщает в отчете, последний раз Кутовой за штурвалом вертолета разговаривал с диспетчером в 12:45, который предупредил о тумане и плохой видимости в районе Лубнов.

Пилот получение информации подтвердил, но больше на радиосвязь не выходил и на запрос диспетчера в 13:27 не отвечал.

В бюро констатировали, что вертолет Кутового на низкой высоте попал в туман с видимостью менее 300 метров.

Свидетели рассказали следователям, что примерно в 12:50 они услышали шум работы двигателя вертолета. Он первоначально пролетел мимо в направлении на юго-восток, но затем начал снижаться и цепляться за ветки деревьев. Затем вертолет врезался в землю кабиной пилота, произошел взрыв и пожар. Инцидент произошел на частном землевладении, неподалеку от жилых домов.

"Наиболее вероятной причиной катастрофы вертолета R44 II UR-KTB стала потеря пилотом контроля над вертолетом при выполнении маневра снижения после попадания в туман. При принятии решения по выполнению вылета пилот недостаточно тщательно проанализировал зональные прогнозы для полетов на низких уровнях", – сказано в сообщении.

Напомним, Тарас Кутовой погиб в результате крушения вертолета 21 октября. Вертолет, которым управлял экс-министр, разбился в селе Тарасенково Полтавской области на приусадебном участке частного домохозяйства.

Как ранее заявил эксперт, Кутовой погиб, поскольку переоценил свои возможности.