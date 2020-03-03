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"Министерка занимается х*рней": надевшую "скафандр" Скалецкую распекли за праздник в карантине

3 марта 2020, 11:08

Пользователи Сети не оценили позитивный настрой, транслируемой главой Минздрава Зоряной Скалецкой из карантина в Новых Санжарах.

Зоряна Скалецкая и пребывающие в карантине украинцы / Facebook З.Скалецкой.

В Новых Санжарах (что на Полтавщине), где в санатории Нацгвардии находятся эвакуированные из Уханя украинцы, а также несколько иностранных граждан провели празднования Дня рождения одной девушки.

Такое сообщение опубликовала на своей странице в Facebook также пребывающая в карантине глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая. По ее словам, девушка по имени Ольга отпраздновала свое 24-летие.

"А у нас опять праздник: Ольга празднует 24-й день рождения! Торт, воздушные шарики и – самое главное - прекрасное настроение присутствуют. Крепкого здоровья, настоящих друзей, любви и ярких событий вам, Ольга! Будьте счастливы!" - написала Скалецкая.
 

Скалецкая, карантин

Причем, судя по выложенным в Сеть снимкам, лишь глава Минздрава пришла в защитном костюме типа "скафандре", а остальные ограничились марлевыми масками.

Украинцы в Сети тоже не оценили позитивный настрой Скалецкой.

"Праздник это прекрасно! Но начните делать тесты, потому что такие праздники скоро будут выглядеть как "пир во время чумы". 8 тестов - это выглядит смешно", "В мире тестируют тысячи случаев, чтобы выявить десяток. В Украине проверили трех человек. Министерка здравоохранения Украины занимается х*рней. В Санжарах коронавируса нет. А в Украине? Кто проверяет?", "Если маски не защищают, то для чего вы их одели? Где логика?", "Наш ответ российскому Дому-2", - написали они в комментариях.

Скалецкая, карантин
Скалецкая, карантин
Скалецкая, карантин
Скалецкая, карантин

Напомним, ране глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая обнажила всю подноготную карантина в Новых Санжарах. По словам чиновницы, эвакуированные из Уханя из-за коронавируса украинцами и иностранцами живут на одном этаже здания, а она живет - на другом.

Новые Санжары Зоряна Скалецкая новости Украины коронавирус карантин
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