"Шапито какое-то, бл*ть": в Сети накинулись на Скалецкую из-за поста о борще

Скалецкую раскритиковали за пост в соцсети / Facebook Русланы Величко

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая находится на карантине вместе с эвакуированными гражданами из Китая в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах, попала под резкую критику пользователей Сети.

Так, люди выразили недовольство постом министра, в котором она рассказала о том, что ела борщ на обед и опубликовала соответствующее фото.

"Сейчас у нас обед. С борщом, который дает сил работать дальше", - похвасталась она в Facebook.

После публикации поста на нее тут же накинулись пользователи Сети с резкой критикой и порекомендовали сообщать новости государственного масштаба, а не рассказывать на всю страну о том, что ела на обед.

"Ссука, в этом правительстве хоть один нормальный человек есть или нет? Шапито какое-то, бл*ть ? Штош, подожду очередную новость государственного масштаба и фоточку ужина", - написала Лилиана Соломийчук.

Другие украинцы также порекомендовали забрать у Скалецкой телефон и выразили недовольство тем, что министр не работает, а находится в санатории и за это получает высокую зарплату.

"А я балда в свое время с температурой кашлем и соплями на работу ходила на больничный некогда было идти.А тут сидишь себе две недели в санатории нахаляву зарплату нехилую получаешь и макароны жрешь бесплатно", - отметила Елена Недобровская .