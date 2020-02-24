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"Наденьте большой презерватив": в Сети высмеяли костюм Скалецкой в санатории Новых Санжар

24 февраля 2020, 17:56

Чиновница решила встретиться с эвакуированными украинцами в их номерах.

Министр встретилась с народом / Фото: Facebook/Зоряна Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая встретилась с эвакуированными из Уханя из-за коронавируса украинцами, вместе с которыми осталась на период обсервации в санатории Новых Санжар.

"Сегодня впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая. Посетила их комнаты на втором и третьем этажах санатория Новые Санжары. Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрения на ОРВИ нет", - написала она в Facebook.

/ Фото: Facebook/Зоряна Скалецкая

По словам Скалецкой, ее защитный костюм, который привлек внимание, является обязательным требованием. Она добавила, что у эвакуированных граждан жалоб на здоровье нет, но существуют некоторые бытовые недоработки.

"Мой костюм - обязательное требование эпидемиологов, нарушать которую я не имею права. Благодарна всем, кто вынужден разместиться на обсервацию, за то, что они понимают и придерживаются всех правил. Чувствуем себя единой командой. Единственные жалобы, которые сейчас услышала, касающиеся разве что некоторых бытовых вопросов. Работаем над тем, чтобы обсервациям в Новых Санжарах стала более комфортной", - написала она.

Однако в Сети на костюм министра отреагировали неоднозначно. На видео можно увидеть, что ребенок без маски общается с чиновницей. Отметили также отсутствие защитной одежды у других пациентов санатория.

"Да наденьте же вы на Скалецкую, в конце концов, большой презерватив. Надоело каждый день ее новые защитные костюмы обсуждать", - написал в Telegram Александр Волков.

"Очередное обострение. Обсервацию она улучшает. Тут уже консервация нужна и подальше от народа! Реально не понимает, что этот бред на весь мир транслируется", "Что-то не видно, что вы не боитесь) судя по костюму, вы скорее думаете, что они зомби, а не носители вируса", "Когда-нибудь про ваш героический факап снимут фильм", "После этих фото новосанжарцы наконец перестали скупать маски пачками. Теперь все ищут костюм противочумный многоразового использования. Кстати, знаю точку, где можно купить недорого (тысяча гривен - и ты спасен!)", - написали пользователи в комментариях.

Напомним, Скалецкая рассказала всю подноготную проживания в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами.

Как ранее сообщал Главред, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая живет в таких же условиях, что все эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы.

Зоряна Скалецкая Новые Санжары новости Украины коронавирус в Украине китайский коронавирус
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