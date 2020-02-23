Министр Скалецкая рассказала всю подноготную о жизни в Новых Санжарах

Зоряна Скалецкая и Александр Махов / facebook/Oleksandr Makhov

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала всю подноготную проживания в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами. По ее словам, она живет на другом этаже здания.

"Они находятся на других этажах того же здания. Я - на четвертом этаже, они - на втором и третьем. И эпидемиологи строго относятся к вопросу контактов и каждый раз это должно быть согласно всем правилам и процедурам", - сообщила глава Минздрава в интервью Deutsche Welle.

При этом она отметила, что еще не контактировала с эвакуированными, но планирует, когда эпидемиологи разрешат. Кроме того, она рассказала, как решили разместить эвакуированных в Новых Санжарах.

"Скажем так, это была идея скорее не рабочая, а творческая. Но после определенного периода она уже перешла в не просто идею, а решение. Я думаю, что идея исходила от нас. А все вопросы, связанные дальше с воплощением этой идеи, конечно, мы согласовывали сначала с премьером, а затем с президентом", - объяснила Скалецкая.

Также она прокомментировала информацию о том, что покидала обсервацию. По ее словам, в четверг она не заходила на территорию, ограниченную на вход, а в пятницу решила все рабочие вопросы.

"И после этого я поняла, что уже готова заходить в заведение, чтобы войти в контакт с экипажем. Потому что, войдя в контакт с экипажем, я уже не могла такие совещания проводить", - подытожила министр.

Как ранее сообщал Главред, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая живет в таких же условиях, что все эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы.