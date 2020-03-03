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Уханьская зараза в Украине: изолировали 35 человек, врачи призвали не скупать маски

3 марта 2020, 14:26

Образцы пациента из Черновицкой области, у которого диагностировали Covid-19, доставят на исследование в Лондон.

коронавирус
В Черновцах изолировали 35 человек / Фото pixabay.com

Во вторник, 3 марта, Кабинет министров запустил интернет-ресурс с актуальной информацией о коронавирусе, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство создало специальную инфостраницу со всей актуальной информацией - https://covid19.com.ua/", - пишет Гончарук в своем телеграм-канале.

На этом интернет-ресурсе содержатся ответы на основные вопросы о Covid-19.

Коронавирус в Украине

Образцы пациента из Черновицкой области, у которого диагностировали Covid-19, доставят на исследование в Лондон.

"Мужчина госпитализирован, изолирован и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологических признаков пневмонии нет. Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон", - говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Фейсбуке.

Сейчас в области соответствующие специалисты осуществляют весь спектр противоэпидемических мероприятий и отслеживание контактов.

При этом украинцы после слов о проверке образцов в Лондоне запаниковали.

"Зразок відправлено для остаточного підтвердження до Лондона.. - нічого собі.. а говорили ж, що в Києві підтверджують", - обратила внимание Джулия Райн.

"Так підтвердили ж в Україні. Я думаю, оскільки це перший випадок, вони відправляють в їхню референс для перестраховки ...", - предположила Лариса Барабан.

В то же время стало известно, что вместе с первым в Украине пациентом изолировали еще 35 человек. Они помещены в обсервацию на две недели. Всех пациентов закрыли в разных местах, чтобы не было паники. Они будут находиться под постоянным контролем медиков, сообщила журналистам заместитель председателя Черновицкой ОГА Мария Полищук, передает 112.ua. 

Что говорят медики

Замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко призвал украинцев не скупать хирургические маски, потому что они не защищают от инфекций, а нужны лишь больным с симптомами ОРВИ.

"Больной человек с симптомами - это именно тот человек, которому необходимо одевать хирургическую маску для того, чтобы уменьшить расстояние, на которое распространяется возбудитель инфекционной болезни. Я призываю всех ... не используйте средства индивидуальной защиты, поскольку их закупка в больших количествах, которые будут лежать по квартирам, приведет к тому, что у нас не будет на глобальном уровне хирургических масок", - сказал Ляшко в ходе брифинга в Кабмине во вторник, 3 марта.

Он отметил, что использование средств индивидуальной защиты, а именно хирургических маскок, "создает фальшивое заблуждение своей защиты".

Читайте такжеМогут ли от украинцев скрывать правду о коронавирусе?Напомним, ранее сообщалось, первый случай китайского коронавируса в Украине был подтвержден утром во вторник, 3 марта, в Черновицкой области.

С таким заявлением в Кабмине во время брифинга выступил главный санитарный врач Украины и замглавы Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, семейная пара, недавно вернувшаяся из путешествия по Италии с Румынией с недомоганием, организовала себе самоизоляцию. И не общалась с родными и близкими. Симптомы (лихорадка и сухой кашель) у мужчины появились 28 февраля, а 1 марта были взяты необходимые анализы.

коронавирус коронавирус в Украине новости Украины Виктор Ляшко
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