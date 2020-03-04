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СМИ узнали, кто и почему против главы таможни открыл уголовное дело

4 марта 2020, 11:00

Достоверно известно, что решение об открытии уголовного производства против Максима Нефедова принял один из украинских судов

Нефьодов
Максима Нефедова подозревают в коррупции / УНИАН

Детективы Национального антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завели уголовное производство о вероятных коррупционных действиях, совершенных главой Гостаможенной службы Максимом Нефедовым.

Соответствующее сообщение опубликовал портал РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в ведомстве. По их данным, в НАБУ открыли дело, имея на руках решение суда.

"Мы выполнили решение суда и открыли уголовное производство", - заявили они.

Согласно имеющимся данным, неназванный заявитель утверждал о том, что группа лиц (в которую входил Нефедов) якобы в систематическом порядке получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины - основываясь на фиктивном аудите заводов-поставщиков. Якобы в результате таковых действий украинский бюджет недосчитался суммы размере более 40 млн гривен.

Напомним, ранее народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский заявлял со ссылкой на собственные источники, что в рамках перезагрузки  Кабинета министров (с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука) Максим Нефедов будет уволен с поста главы Государственной таможенной службы.

НАБУ коррупция Максим Нефедов уголовное производство
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