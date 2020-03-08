"Просто цирк": в Донецке торжественно на камеру состоялось открытие мусорного бака

Новый мусорный контейнер предназначен для сбора пластиковых бутылок
Российские оккупанты в одном из спальных районов Донецка торжественно открыли мусорный контейнер. Так, новый контейнер предназначен для сбора пластиковых бутылок.
Соответствующие фото обнародовало местное издание 062 в своем Twitter-аккаунте. При этом отмечается, что торжественное открытие мусорного контейнера приехало снимать местное телевидение.
Жильцы близлежащих домов бурно отреагировали на событие: "Капец какой-то. Сегодня в нашем дворе - телевидение приехало и 10 человек бездельников на полчаса ради установки сетки для пластиковых бутылок. Это цирк просто...". "Так в нашем дворе еще никто над мусором не изгалялся".
Как ранее сообщал Главред, в Донецке произошло массовое убийство: боевик "ДНР" расстрелял четверых и покончил жизнь самоубийством.