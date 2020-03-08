"Просто цирк": в Донецке торжественно на камеру состоялось открытие мусорного бака

Открытие мусорного контейнера в Донецке / twitter.com/donetsk62ua

Российские оккупанты в одном из спальных районов Донецка торжественно открыли мусорный контейнер. Так, новый контейнер предназначен для сбора пластиковых бутылок.

Соответствующие фото обнародовало местное издание 062 в своем Twitter-аккаунте. При этом отмечается, что торжественное открытие мусорного контейнера приехало снимать местное телевидение.

Жильцы близлежащих домов бурно отреагировали на событие: "Капец какой-то. Сегодня в нашем дворе - телевидение приехало и 10 человек бездельников на полчаса ради установки сетки для пластиковых бутылок. Это цирк просто...". "Так в нашем дворе еще никто над мусором не изгалялся".

Как ранее сообщал Главред, в Донецке произошло массовое убийство: боевик "ДНР" расстрелял четверых и покончил жизнь самоубийством.